SOLARO – Si è chiuso lo scorso fine settimana il Beer&Sound festival Solaro, che per due weekend consecutivi ha animato l’area feste del centro sportivo solarese con musica, fiumi di birra e la sua cucina tipica.

Nella formula ormai consolidata della Festa della Birra, l’associazione “Il pensiero libero” anche quest’anno è riuscita ad aggregare tanti volontari che hanno messo a disposizione tempo ed energie per l’organizzazione, la pulizia, le preparazioni culinarie e il servizio, sempre con il sorriso sulle labbra. Otto serate di apertura con bravissimi gruppi che si sono avvicendati sul palco dell’area feste, dando

spettacolo ogni volta e ad ingresso libero per tutti. Pienone nelle serate di sabato 20 luglio con la tribute band degli Aerosmith, la Big Ones, e sabato 27 luglio con la Black Bells (tributo agli Ac/Dc), ma altrettanto apprezzati i tributi del venerdì, quando si sono esibiti gli Every Play (tribute band Coldplay) e gli Achtung Babies (tribute band U2).

Ad accompagnare le cene del giovedì, gli artisti italiani (tribute band Cremonini e tribute band a Negramaro e Modà) fanno sempre piacere al pubblico e una bella sorpresa è stato il concerto di chiusura dei Flashover, che ha ripercorso la storia del rock dagli anni Settanta agli anni Novanta.

“Il bilancio di questa edizione non può che essere positivo – commenta il presidente Mauro Ranieri – sia per il pubblico che è venuto a trovarci in termini di numero sia per l’immagine che riusciamo sempre ad offrire come gruppo coeso, che sa lavorare divertendosi. Devo pertanto ringraziare innanzitutto i volontari, perché sono il pilastro della nostra festa, gli amici di InxAut che hanno partecipato nei due sabati non solo con il loro carretto del gelato ma anche affiancando i volontari nel servizio, Giuliano Bramante per i tanti scatti

fotografici, la Protezione civile e il nostro partner Forst (con Elledrink Limbiate) per la fornitura della birra. Poi naturalmente un grazie va all’Amministrazione comunale per l’opportunità concessa alle associazioni di utilizzare uno spazio così bello e funzionale”.