SOLARO – Si è svolta nella serata del 25 maggio, alle 19 nel cortile della villa comunale di Solaro, la sfilata di moda organizzata dalla scuola secondaria di primo grado “Pirandello” dell’istituto comprensivo “Regina Elena”. Protagoniste dell’evento sono state 40 studentesse delle classi prime, seconde e terze che hanno partecipato al laboratorio pomeridiano di arte e moda “Stilisti per un giorno”.

La serata ha rappresentato il momento conclusivo del percorso formativo di orientamento inserito nel Progetto Pn 2021-27. Durante le 30 ore di attività le alunne si sono cimentate in diversi ruoli, da stiliste a modelle, passando per truccatrici, ballerine e musiciste, dando vita a uno spettacolo che ha unito moda, arte ed espressione personale.

Ogni partecipante ha ideato e realizzato il proprio outfit utilizzando materiali di recupero, trasformati in abiti originali ispirati ai temi del riciclo, della sostenibilità e della libertà creativa. L’obiettivo del progetto era trasmettere un messaggio preciso: anche gli oggetti più semplici possono diventare qualcosa di unico grazie all’immaginazione e alla capacità di reinventarli.

A sottolinearlo è stato Davide Rota, presentatore della serata, che rivolgendosi ai genitori presenti ha spiegato: “Non è l’oggetto a essere speciale: è la storia che gli costruiamo intorno. Molte grandi innovazioni sono nate così: trasformare un errore in un’opportunità, usare un oggetto per uno scopo inatteso, reinterpretare tradizioni in chiave moderna, dare nuova vita a qualcosa che sembrava vecchio. La creatività, in fondo, è anche questo: prendere il conosciuto e renderlo sorprendente”.

Prima della consegna degli attestati, suddivisi nelle categorie premio Fantasia, premio Originalità, premio Collaborazione, premio Idee Fuori dagli Schemi e Premio Oltre i Confini, è intervenuto il dirigente scolastico Daniele Dallatomasina, che ha voluto congratularsi con tutte le studentesse coinvolte: “Ognuna di voi ha contribuito a rendere questa serata unica”.

Il dirigente ha inoltre ringraziato docenti, personale di segreteria, genitori, la sindaca Nilde Moretti e le maestranze del Comune di Solaro per il supporto all’iniziativa e per aver ospitato l’evento nel cuore della comunità solarese.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09