SOLARO – Tanti momenti diversi, dai laboratori per i bimbi al concertone finale, per far vivere per una lunghissima maratona serale intitolata non a caso “Nessun dorma”. E’ questa la formula scelta per la notte bianca di Solaro arrivata ieri sera, sabato 13 luglio, alla sua 13esima edizione. Tanti fin dalle 18 i solaresi che hanno partecipato all’evento. Proposte apprezzate sia dalle famiglia ma anche dai pensionati che non hanno mancato di concedersi una passeggiata per curiosare. Presenti oltre al sindaco Nilde Moretti gli assessori Christian Caronno e Francesca Tramarin.

