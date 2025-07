SOLARO – Una serata in cui la musica è stata la protagonista indiscussa: ieri sera, giovedì 17 luglio, la Festa della Birra di Solaro ha festeggiato il quindicesimo anniversario con un ospite d’eccezione, Povia, vincitore del Festival di Sanremo 2006.

Moltissima partecipazione da parte della cittadinanza, che ha cantato e si è emozionato sulle note della musica dal vivo. Un’apertura inedita, che ha suscitato tantissimo interesse anche dal circondario. L’evento è stato accompagnato anche da una ricca proposta gastronomica curata dai volontari del Pensiero Libero, con piatti per tutti i gusti e una selezione di birre pensata per veri intenditori.

(foto di Cogli l’Attimo)

