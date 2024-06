SOLARO – Nella sera di ieri 19 giugno, si è tenuto il primo consiglio comunale nel comune di Solaro dopo le elezioni amministrative dell’ 8 e 9 giugno che hanno decretato la vittoria della lista “Insieme per Solaro” rieleggendo, dunque, per il secondo mandato consecutivo la sindaca Nilde Moretti.

Dopo una breve contestazione del consigliere comunale Fausto Gambarini per un piccolo errore formale, ininfluente come ha chiarito successivamente la segretaria comunale, su alcuni documenti, si è proseguito con l’elezione del presidente e vice presidente del consiglio comunale, ruoli coperti rispettivamente da Luca Cattaneo con 15 voti favorevoli e Marco Cardia con 14 voti favorevoli. Subito dopo l’elezione, il neo presidente del consiglio Luca Cattaneo ha preso la parola promettendo che “i confronti che verranno svolti saranno finalizzati al bene comune”.

Successivamente si è proseguito con il giuramento della sindaca rieletta Nilde Moretti, che, ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno aiutato la lista Insieme per Solaro, tutti gli ex consiglieri e tutte le persone presenti al primo consiglio comunale. La sindaca Moretti, inoltre, ha aggiunto: “Questa riconferma è frutto di un lavoro faticoso che tutta la nostra lista ha portato a compimento”.

Infine è stata annunciata la nuova Giunta: il sindaco ha tenuto le deleghe a politiche sociali, partecipate, alloggi SAP, personale;

Christian Caronno si occuperà di lavori pubblici, edilizia scolastica e manutenzioni, comunicazione, sport, politiche per la salute, reperimento finanziamenti tramite bandi, Serena Nasta seguirà polizia locale, ecologia ambiente coordinamento ecovolontari, politiche per la terza età Alessandro Ranieri delegato a bilancio e sviluppo, politiche di quartiere, verifica attuazione programma, associazionismo, Francesca Tramarin lavorerà su legalità, politiche per la famiglia e il lavoro, educazione, cultura;

Assessore esterno Maurizio Castelnovo con deleghe a urbanistica, edilizia privata, mobilità e trasporto locale.

Sono stati poi definiti i consiglieri delegati e le commissioni.

