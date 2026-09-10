SOLARO – Una domenica mattina dedicata alla formazione e al confronto per quaranta Guardie ecologiche volontarie, che si sono ritrovate al centro dell’ex Polveriera di Solaro, sede del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, per approfondire nuovi strumenti con cui raccontare e valorizzare il patrimonio naturale. All’iniziativa hanno preso parte le Gev del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea insieme ai colleghi del Parco Nord Milano e del Parco Adda Nord. Al centro della giornata un corso dedicato all’“Interpretazione del Patrimonio”, con una formazione interattiva guidata dalla dottoressa Vanessa Vaio.

L’obiettivo è stato quello di andare oltre la semplice trasmissione di informazioni durante le attività sul territorio, imparando a comunicare ai visitatori anche i valori, le emozioni e i significati legati agli ambienti naturali che le Guardie ecologiche contribuiscono quotidianamente a tutelare.

Alla giornata formativa erano presenti anche la consigliera di gestione del Parco Antonella Ferrario e il comandante della polizia locale Claudio Attilio Camisasca. L’incontro è stato inoltre un’occasione per sottolineare il ruolo delle Gev, volontari che mettono a disposizione competenze, passione e tempo per la salvaguardia del territorio e per le attività di sensibilizzazione ambientale rivolte ai cittadini.

Non è mancato infine un curioso fuori programma perfettamente in tema con la giornata: durante il corso ha fatto capolino anche un ghiro, regalando ai partecipanti un incontro ravvicinato con uno degli abitanti del Parco.

(foto Parco Groane)

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