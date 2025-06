SOLARO – Gli studenti della scuola secondaria Luigi Pirandello di Solaro incontrano Salvatore Borsellino, attivista italiano contro le mafie e fratello del magistrato Paolo Borsellino, della cui morte si è festeggiato, quest’anno, il 33esimo anniversario. L’incontro è avvenuto lo scorso 22 maggio, in occasione della giornata della Legalità, nell’aula magna dell’istituto.

La giornata ha visto lo svolgersi di un fitto programma: alle 9 si è tenuta l’inaugurazione del murales in aula magna, composto da pannelli decorati da alcuni alunni di 3A dello scorso anno scolastico fissati sulla parete dell’aula magna della scuola secondariaPirandello dall’amministrazione comunale di Solaro.

Nel pomeriggio si è tenuta la conferenza “Noi non dimentichiamo” con Salvatore Borsellino, che, a trentatré anni dalla morte del fratello Paolo Borsellino, ucciso in via D’Amelio a Palermo dalla mafia, ha incontrato le studentesse e gli studenti delle classi terze per trasmettere attraverso le sue parole questo fenomeno ancora attuale “Educare alla legalità”, intrecciando in unico filone la storia di questi due magistrati Falcone e Borsellino che rischiando e perdendo la vita hanno scelto di lottare per la legalità.

L’iniziativa rientra nei temi dell’educazione alla Legalità. Presenti anche la sindaca Nilde Moretti, assessora Francesca Tramarin.