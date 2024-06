SOLARO – Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno oggi, sabato 22 giugno, pomeriggio alle 14 in corso Europa dove, all’altezza dell’intersezione con via Bernini si è verificato l’impatto tra due vetture. Un’auto si è ribaltata. Immediata la chiamata al numero unico delle emergenze che, come detto, ha portato sul posto i vigili del fuoco oltre al personale dell’ambulanza della Croce Viola di Cesate.

Dopo i primi controlli le due donne al volante delle auto hanno preferito non farsi accompagnare al pronto soccorso e hanno collaborato coi pompieri e con la polizia locale alla messa in sicurezza e ai rilievi per risalire alle cause del sinistro.

