SOLARO – Una giornata all’insegna della solidarietà, della salute e della vita all’aria aperta: domenica 11 ottobre si è svolta a Solaro la “Camminata Rosa“, l’iniziativa promossa dalla Pro Loco Solaro Aps con il patrocinio del comune di Solaro per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione del tumore al seno.

I partecipanti si sono ritrovati alle 9.30 nella storica cornice di Villa Borromeo, punto di partenza e di arrivo dell’evento. Prima del via si è tenuto il momento simbolico del taglio del nastro, a cui ha presenziato anche la sindaca Nilde Moretti con la fascia tricolore insieme agli organizzatori e ai cittadini, a testimonianza della vicinanza dell’amministrazione comunale a una causa così importante per il territorio.

Da Villa Borromeo ha preso il via un percorso cittadino di circa 3 chilometri che ha toccato via Borromeo, via San Francesco, via Santa Caterina, Parco Vita, Corso Berlinguer, via Tasso e via Pascoli. Tra le vie del paese è andato così in scena un lungo corteo colorato dalle magliette rosa consegnate a ciascun iscritto nel momento dell’adesione.

L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, ha visto la presenza di famiglie, adulti, bambini e tanti amici a quattro zampe. Oltre all’aspetto ludico e motorio, la camminata ha avuto una finalità benefica concreta: l’intero ricavato delle iscrizioni è stato infatti devoluto alla Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori – associazione provinciale di Varese) a sostegno delle attività di prevenzione e ricerca.

A conclusione del percorso, al rientro in Villa Borromeo, tutti i partecipanti hanno potuto condividere un momento di rinfresco con l’aperitivo offerto in collaborazione con l’associazione “Donna Vita Libertà”.

Gli scatti che ripercorrono i momenti più belli, le tappe del percorso e la grande partecipazione alla giornata sono stati realizzati dal gruppo fotografico “Cogli l’attimo” di Solaro.

(foto del gruppo fotografico “Cogli l’attimo”)

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