SOLARO – Successo di partecipazione domenica 18 ottobre al Maps di Solaro per la mostra “Arti e Talenti del nostro territorio”, un’occasione per conoscere artisti locali e scoprire come, attraverso il proprio talento, sia possibile trasformare materiali, colori, parole e idee in qualcosa di speciale.

Ogni artista ha una propria sensibilità, un modo personale di esprimersi e una storia da raccontare. È stata proprio questa diversità a rendere la mostra interessante e ricca di sorprese.

Sono stati presentati i lavori di dieci artisti, dieci modi diversi di esprimere il proprio talento, accomunati da un unico filo conduttore: la passione per il fare, il piacere di creare e il desiderio di condividere con gli altri il frutto del proprio lavoro.

Gli organizzatori hanno ringraziato tutti i partecipanti per aver messo a disposizione le proprie capacità e per aver contribuito a rendere la mostra un’occasione di incontro, scoperta e valorizzazione delle tante forme della creatività.

Tra gli artisti presenti figuravano Carlo Natale Basilico, Maurizio Beltrami, Bruno Carobbio, Maria Rosa Confortola, Giuseppe Di Masi, Maristella Legnani, Filippo Manco, Ermanno Mantegazza, Angela Monti e Giuseppe Nobile. In esposizione anche alcune opere di Pietro Pedrotti, artista già conosciuto da molti, prestate dalla famiglia.

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