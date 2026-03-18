SOLARO – Gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado Pirandello di Solaro hanno incontrato il 6 marzo Vito Fiorino, il “Giusto” che salvò la vita a 47 migranti durante il naufragio del 3 ottobre 2013 a Lampedusa. L’iniziativa si è svolta nell’ambito della Giornata dei Giusti e ha portato anche a un gesto simbolico: l’istituto comprensivo Regina Elena, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Solaro, dedica alla sua figura la messa a dimora di un albero nel giardino della Legalità situato all’interno della scuola secondaria.

L’incontro con gli studenti è stato organizzato proprio nella giornata del 6 marzo, data che in Europa e in Italia è dedicata alla memoria dei Giusti dell’umanità. La ricorrenza nasce dal riconoscimento approvato il 10 maggio 2012 dai deputati di Strasburgo, che accolsero l’appello di Gariwo, sottoscritto da numerosi cittadini ed esponenti del mondo della cultura, istituendo la Giornata europea dei Giusti nella data della scomparsa di Moshe Bejski, figura legata alla nascita del “Viale dei Giusti”.

A partire dalla definizione di Yad Vashem, il concetto di Giusto è stato progressivamente esteso fino a comprendere tutte le persone che, in ogni parte del mondo, hanno salvato vite umane nei genocidi e difeso la dignità della persona durante i totalitarismi.

Dal 7 dicembre 2017 la Giornata dei Giusti è riconosciuta come solennità civile in Italia. Ogni anno il 6 marzo viene celebrato l’esempio dei Giusti del passato e del presente con l’obiettivo di diffondere i valori della responsabilità, della tolleranza e della solidarietà. La Giornata dei Giusti dell’umanità viene ricordata con commemorazioni in Italia, in Europa e nel mondo, nei Giardini dei Giusti, nelle scuole, insieme alle istituzioni, alle amministrazioni locali e alle associazioni del territorio, grazie anche al lavoro della rete GariwoNetwork, impegnata nella diffusione del messaggio dei Giusti.

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