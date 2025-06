SARONNO – Sold out al cinema Silvio Pellico per il confronto finale tra Rienzo Azzi e Ilaria Pagani, in corsa per la guida di Saronno. Oltre 400 persone in sala, pubblico in piedi e tanti volti del mondo politico, associativo e istituzionale hanno assistito al dibattito promosso da Rotary Club Saronno, Confcommercio Ascom Saronno e ilSaronno. QUI TUTTE LE DOMANDE RISPOSTE

I due candidati si sono confrontati su otto temi fondamentali per il futuro della città: ex Isotta Fraschini, sociale, centro città, mercato, collegamento con Milano, Palazzo Visconti, tassa di soggiorno e dimensione urbana. In mezzo, tre domande personali per conoscere il lato umano dei contendenti. Azzi ha scelto uno stile combattivo e un ritmo incalzante, Pagani ha risposto con pacatezza ma determinazione crescente. In chiusura, gli appelli al voto, accolti con un lungo applauso.

Nella fotogallery di Edio Bison i volti, gli sguardi e le emozioni di una serata decisiva per il futuro politico di Saronno.

Vuoi altre notizie sulla campagna elettorale?

Gossip, interviste, eventi e aggiornamenti in tempo reale: 👉 clicca qui per accedere alla sezione elettorale di ilSaronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09