SARONNO – Sold out giovedì 27 giugno a La Cecilia per la serata dedicata alla Campari con la musica del trio Jazz Claudio Borroni e la scrittrice Silvia Cinelli che in dialogo con Mariassunta Miglino ha presentato il suo ultimo libro sulla “Saga dei Campari”.

L’evento, il primo in questo format , ma il quindicesimo della rassegna letteraria in collaborazione con Mondadori che nei mesi scorsi si è svolta sempre a La Cecilia, ha inaugurato l’estate saronnese e ha sortito grandissimo interesse: 150 prenotati e una ventina in piedi più tanti curiosi hanno affollato la via Garibaldi.

L’associazione Arcadia esprime grande soddisfazione per l’ottima riuscita della serata che conferma l’attenzione dei saronnesi per le iniziative che animano il centro cittadino sottolineando che possono essere proprio le proposte interessanti e attrattive a fare da traino al commercio e a invogliare i cittadini a vivere la città anche di sera.

Arcadia, nel ringraziare quanti hanno dimostrato ancora una volta, come già successo nei precedenti eventi letterari e per l’evento Anni 70, di apprezzare le iniziative proposte, dà appuntamento ai prossimi eventi. Le iniziative di Arcadia e Renaissance, dedicate a quanti amano stare insieme nel nome della cultura e del buon vivere, continueranno a breve e nel prossimo futuro.

