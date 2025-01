SARONNO – Sold out e scroscianti applausi a scena aperta: bastano questi due elementi a raccontare il nuovo successo del concerto dell’Epifania organizzato dall’associazione Sicilia a Saronno. L’evento, che si è tenuto ieri sera, domenica 5 gennaio, al teatro Giuditta Pasta, ha saputo conquistare il pubblico con un programma musicale ricco di emozioni e grandi interpreti.

Protagonisti indiscussi della serata sono stati l’orchestra e il coro Amadeus, magistralmente diretti dal maestro Marco Raimondi. Le voci straordinarie del mezzo soprano Jae Hee Kim e del baritono Askar Lashkin hanno regalato al pubblico momenti indimenticabili, in un’atmosfera di pura magia musicale. Il repertorio, tra celebri brani classici e arie d’opera, ha affascinato gli spettatori, che hanno dimostrato il loro entusiasmo con ripetuti applausi e richieste di bis. Apprezzata anche la sorpresa con una cornamusa.

Apprezzatissima anche la calorosa accoglienza offerta dai soci dell’associazione Sicilia a Saronno, che hanno saputo trasformare la serata in un’esperienza unica, facendo sentire ogni ospite a casa. Il loro impegno nel promuovere la cultura e la solidarietà ha reso l’evento ancora più speciale, rafforzando il legame tra la comunità locale e i valori di condivisione e accoglienza. A fare gli onori di casa sul palco Carmelo Faranda.

Patrocinato dal comune di Saronno, il concerto ha avuto anche un importante scopo benefico: tutto il ricavato sarà destinato a sostenere progetti solidali per la comunità locale, un ulteriore motivo di orgoglio per un evento che, anno dopo anno, si conferma un appuntamento irrinunciabile per gli amanti della musica e della solidarietà.

La tredicesima edizione del concerto dell’Epifania ha quindi confermato il suo straordinario successo, lasciando nel cuore del pubblico un ricordo indelebile e già facendo crescere l’attesa per il prossimo appuntamento.

Per la fotogallery si ringrazia Armando Iannone autore delle foto

