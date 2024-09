SARONNO – Si è tenuto lo scorso sabato 14 settembre il primo concerto jazz in villa Gianetti. Il primo incontro è stato un successo: nessuna sedia libera e serata sold out per Yazan Greselin in “Last Organ Trio”, con Luciano Zadro alla chitarra, Yazan Greselin all’organo e Tommy Bradascio alla batteria.

A raccontare la serata le fotografie di Armando Iannone.

Il prossimo appuntamento con la rassegna è fissato per sabato 21, con “Laura Fedele Trio”, Give peace a chance, con Laura Fedele alla voce e pianoforte, Stefano Dall’Ora al contrabbasso e Max Furian alla batteria. Il concerto sarà dedicato alle canzoni di protesta e denuncia, con brani contro la guerra e le discriminazioni, oltre a composizioni originali tratte dall’ultimo album di Laura Fedele, “Mood Swings”

(foto di Armando Iannone)