CASTIGLIONE OLONA – Si è svolta ieri, domenica 6 aprile, la tradizionale Fiera del Cardinale, il mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato che dal 1978 anima ogni prima domenica del mese il centro storico del borgo varesino.

Dalle 9 alle 18, attorno alla centralissima piazza Garibaldi, lungo le vie del centro e all’interno delle suggestive corti quattrocentesche, decine di appassionati e visitatori hanno passeggiato tra le bancarelle, complice anche la giornata dal clima primaverile.

L’edizione di aprile ha fatto registrare il tutto esaurito, con la presenza di circa novanta espositori: tra le proposte, oggetti d’antiquariato, artigianato, collezionismo, vinili, libri antichi, oggetti vintage e tante creazioni di hobbisti.

Spazio anche all’enogastronomia, con stand dedicati ai prodotti tipici sardi, ai vini del Piemonte, oltre a miele, formaggi, salumi e dolci che hanno attirato l’interesse dei più golosi.

