SARONNO – Tante persone si sono fermate sabato 2 agosto in piazza Libertà per informarsi, confrontarsi e, in molti casi, decidere di aderire al digiuno a staffetta per Gaza. L’appuntamento, promosso dal coordinamento Quattro Passi di Pace, ha visto una significativa partecipazione cittadina: 14 nuove iscrizioni e numerose richieste di informazioni hanno testimoniato l’interesse crescente verso questa iniziativa di solidarietà.

Dalle 10 alle 12, i volontari hanno accolto chi si è avvicinato per comprendere meglio le ragioni del digiuno e le modalità per prendervi parte. Il presidio si è trasformato così in un’occasione di dialogo, in cui le motivazioni etiche e umanitarie dell’azione non violenta sono state condivise con passanti di ogni età. Come spiegano i promotori, si tratta di un gesto semplice ma profondo: rinunciare a un pasto, o a più pasti, per tenere alta l’attenzione sul dramma umanitario che sta colpendo la popolazione civile di Gaza.

Alla staffetta si partecipa in modo libero, scegliendo uno o più giorni. Alcuni aderenti hanno optato per il digiuno quotidiano parziale, dalle 14 alle 9 del giorno successivo. Accanto al gesto simbolico, è stata proposta anche una raccolta fondi destinata a tre organizzazioni umanitarie che operano direttamente sul campo: Emergency, Medici Senza Frontiere e Operazione Colomba della Comunità Papa Giovanni XXIII.

Chi partecipa può, se lo desidera, abbinare al digiuno una donazione – suggerita, ad esempio, di 10 euro – da versare direttamente alle organizzazioni tramite i riferimenti indicati:

Emergency – IBAN: IT86P0501801600000013333331, causale “per Gaza”

Medici Senza Frontiere – IBAN: IT60F0501803200000010102325, causale “Fondo Emergenze Gaza”

Operazione Colomba – IBAN: IT04X0306009606100000008036, causale “25R016 sostegno HuDA Palestina”

Per partecipare alla staffetta o ricevere maggiori informazioni è possibile contattare il numero 348 5634309.