SARONNO – È tornata a “splendere” – e in senso quasi letterale – la fascia gialla di via Varese. A lavori quasi ultimati, la centrale arteria di collegamento tra Saronno e il confine con Caronno Pertusella e Gerenzano si presenta profondamente rinnovata: non solo è stata riposizionata la storica mezzeria gialla, ma sono stati installati anche nuovi cordoli in gomma per proteggere le aiuole dalle auto.

Il cantiere, partito a settembre, fa parte del progetto della nuova “Dorsale Varesina”, finanziato dalla Provincia di Varese e dal Comune di Saronno, per creare un collegamento ciclabile protetto lungo tutto l’asse di via Varese. L’intervento si propone non solo come miglioramento viabilistico, ma come una vera riqualificazione urbana.

Il disegno della carreggiata è stato completamente rivisto: la vecchia fascia gialla era stata rimossa per via della necessità di riallinearla alla nuova disposizione dei parcheggi. Ora, con la riasfaltatura terminata, è ricomparsa accompagnata da una nuova segnaletica orizzontale. Tra le migliorie apportate figurano anche un nuovo impianto d’illuminazione a led, pensato per rendere più sicura la circolazione notturna, e una segnaletica più chiara per favorire il rispetto del limite di velocità.

Negli ultimi giorni il cantiere si è concentrato sulla segnaletica ma anche sulla realizzazione dei “mattoncini gialli” che sono impressi nell’asfalto e poi colorati di giallo.

