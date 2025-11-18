SARONNO – Oltre mille persone hanno riempito sabato 15 novembre lo stadio Colombo Gianetti per “Sorrisi in campo”, la partita benefica nata per unire sport e solidarietà. “Lo sport, vissuto con passione e senso di comunità, diventa uno straordinario strumento di unione fra le persone” ha ricordato il presidente del Fbc Saronno, Giuseppe Giglio, introducendo l’evento organizzato insieme al presidente onorario Gaetano Barletta e al direttore generale Marco Proserpio, con il patrocinio del Comune.

Il pomeriggio si è aperto con la presentazione delle squadre biancocelesti, accompagnata dai commenti ironici di Germano Lanzoni, “il Milanese imbruttito”. Poi spazio al match tra la Nazionale Tv & Social e lo Smile Team, che ha visto scendere in campo volti noti del mondo dello spettacolo come la “iena” Fabio Agnello, il comico Francesco Posa, Marco Bazzoni, Andrea Pisani, il tiktoker Luca Sironi e Luca Sciarrillo. Prima del fischio iniziale è stato dedicato un momento all’attore Mauro Di Francesco, recentemente scomparso e tra i fondatori della Nazionale.

L’obiettivo dell’iniziativa era raccogliere fondi per l’acquisto di defibrillatori destinati alle società sportive del territorio. “Un appuntamento che ha saputo collegare sport e sociale” ha commentato la sindaca Ilaria Pagani, presente con l’assessore allo sport Mauro Lattuada e il presidente del consiglio regionale Federico Romani.

La partita, raccontata in queste foto di Armando Iannone, si è conclusa sul 2-2: doppietta di Michele Rabolla per la Nazionale, reti di Gaetano Barletta e Romano per lo Smile Team.

