SARONNO – Nonostante la pioggia battente e i disagi alla viabilità, un centinaio di persone si sono ritrovate questa mattina in piazza Libertà per partecipare al presidio in solidarietà con la popolazione di Gaza.

I partecipanti si sono dapprima radunati sotto i portici, per poi scendere in piazza davanti a uno striscione arcobaleno con la scritta “Cessate il fuoco”. Alla manifestazione hanno preso parte anche l’assessora Lucy Sasso, la consigliera comunale Francesca Rufini e l’ex assessore Franco Casali, insieme a cittadini e associazioni locali.

Dal presidio è partito un corteo che ha attraversato le vie del centro: via Portici, via San Cristoforo, via Cavour e piazza Avis. Sotto gli ombrelli colorati, i presenti hanno sfilato con cartelli e slogan per chiedere la fine della violenza e ribadire il sostegno a una “Palestina libera”.

Malgrado la pioggia non sono mancati momenti di forte partecipazione, con cori e interventi che hanno denunciato quello che i manifestanti definiscono “genocidio” e rinnovato l’appello a non restare in silenzio davanti a quanto accade.

