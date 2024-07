LIMBIATE – Erano da poco passate le 6 quando è scattato l’allarme per un incendio a Limbiate in via Giuseppe Garibaldi nei pressi del centro commerciale Carrefour.

A dare l’allarme chiamando il numero unico delle emergenze l’operatore del servizio di pulizie strade che si è accorto che dalla spazzatrice con cui stava lavorando usciva del fumo.

Le squadre del Comando di Monza e Brianza sono intervenute in pochi minuti. Prontamente l’incendio è stato spento senza creare ulteriori danni.

Ad occuparsi dell’incendio, probabilmente causato da un problema tecnico magari un surriscaldamento, l’autopompa da Desio e l’autobotte da Lissone.

