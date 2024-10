UBOLDO – Sabato 19 ottobre ala Sala dei Talenti di Uboldo si è svolto “O guerra o pace o…”, performance teatrale a cura delle attrici ed attori guidati da Elis Ferracini. In 5 ambienti allestiti e separati si è illustrato scenicamente principalmente la tragedia in atto in Palestina. Un ambiente era dedicato alla situazione afghana ed uno alla situazione in peggioramento della condizione climatica ed ambientale.

Dopo una introduzione teatrale comune al centro della Casa dei Talenti, il pubblico “mobile” era invitato a seguire i 5 momenti separati. Al termine ci si è ritrovati di nuovo nella sala principale per la chiusura della performance, che ha sottolineato quanto dovremmo essere tutti uguali su questa barca chiamata Terra, in termini di Diritti e possibilità di una vita normale.

Infine, tutto il pubblico è stato invitato a condividere il rito del té, preparato abilmente da un gruppo di donne provenienti dal Marocco ed accompagnato da dolci tipici mediterranei.

Una sala piena, con la presenza di spicco tra gli altri del sindaco di Uboldo Luigi Clerici, ha contribuito alla raccolta fondi destinata ai progetti per l’infanzia che il Teatro Ashtar di Ramallah realizza nelle scuole del loro territorio.

L’iniziativa è stata organizzata da Acli, Caritas, Eco 90, associazione Arcobaleno con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Uboldo.

