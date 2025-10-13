SARONNO – L’azienda Spii Spa, storica realtà di Saronno, ha partecipato a Expo Ferroviaria 2025, l’appuntamento B2B di riferimento in Italia per il settore ferroviario, presentando le proprie soluzioni tecnologiche per l’interfaccia uomo-macchina.

Fondata nel 1947 a Milano, si è stabilità nella quartiere Prealpi fin dagli anni ‘50. Oggi conta su due sedi, a Saronno e a Gerenzano, e su un organico di 174 persone (133 a Saronno e 41 a Gerenzano). Da oltre 70 anni, l’azienda è un punto di riferimento per il territorio, con una lunga storia di innovazione e legame con la comunità locale.

Dal 2015, Spii è centro di eccellenza per i sistemi di interfaccia uomo-macchina del gruppo tedesco Schaltbau, combinando competenze tecniche italiane e internazionali.

Durante la fiera, l’azienda ha presentato una gamma completa di prodotti, progettati con attenzione a ergonomia, sicurezza e comfort degli operatori ferroviari. La tecnologia, citando la Vision aziendale, deve essere al servizio delle persone.

Tra i diversi prodotti presentati spiccano i Master Controller di ultima generazione: i dispositivi di comando dei treni. Dotati di impugnature studiate per agevolare i movimenti ripetitivi e migliorare la postura dei macchinisti, combinano meccanica di precisione ed elettronica per trasferire le scelte del Macchinista in comandi per il veicolo. A questi si aggiungono i Display SIL 2 Full Screen, che garantiscono leggibilità ottimale e sicurezza delle informazioni dal veicolo all’operatore e la Pedana Slim, compatta e regolabile in altezza, studiata per ottimizzare lo spazio e migliorare l’interazione con i comandi a pedale;

Uscendo dalla cabina di guida e passando ai circuiti di trazione dei veicoli sono stati presentati i Sezionatori di messa a terra sviluppati per garantire la sicurezza degli operatori durante le attività manutentive e tutti il portafoglio prodotti a marchio Schaltbau: connettori, contattori e microinterruttori.

In occasione della fiera, Spii è stata insignita di una targa da Anie Assifer, un riconoscimento conferito alle aziende associate che contribuiscono in modo significativo allo sviluppo e all’innovazione del comparto ferroviario. Questo premio sottolinea non solo l’eccellenza tecnologica dell’azienda, ma anche il suo ruolo consolidato nel panorama ferroviario italiano.

Non solo tecnologia: Spii ha voluto portare un pezzo del territorio di Saronno direttamente a Expo Ferroviaria, facendo assaggiare ad ospiti e visitatori Amaro e Amaretti di Saronno, simboli di una tradizione dolciaria e liquoristica famosa in tutto il mondo.

Oltre all’innovazione tecnologica, Spii Spa crede nel valore delle persone. L’azienda investe costantemente in formazione, sicurezza e benessere dei dipendenti, promuovendo percorsi di crescita professionale in un ambiente collaborativo che stimola creatività e talento.

“Per noi l’innovazione nasce dalle persone, e le persone crescono con l’innovazione” sottolinea Silvio Zuffetti, Ceo di Spii. “Offriamo ai nostri collaboratori opportunità di sviluppo e di carriera in un’organizzazione in continua evoluzione, dove il contributo di ciascuno può davvero fare la differenza.”

Con questa partecipazione, Spii conferma il proprio impegno nell’innovazione e nella sicurezza ferroviaria, valorizzando al contempo il proprio legame con il territorio, il capitale umano e la cultura locale, rendendo l’azienda un punto di riferimento sia per il settore sia per le comunità di Saronno e Gerenzano.

