SARONNO – Corso Italia trasformato in una pista per correre, piazza Libertà in un tappeto per la ginnastica, piazza Avis in una pedana per la scherma, un tunnel di battuta e, prima di via Carcano, un campo da tennis e un pannello per il tchoukball.

È questo l’effetto regalato oggi, domenica 7 settembre, dalla presenza di una trentina di associazioni sportive in centro per l’iniziativa “Sport al centro”. A partire dalle 15, tante realtà sportive cittadine si sono presentate alle famiglie e ai più piccoli con prove pratiche e tante occasioni di divertimento.

In piazza Libertà, lo stand dell’amministrazione comunale ha dato il via alla raccolta fondi per Gaza, a sostegno dell’iniziativa lanciata durante “Rumore per Gaza” dal prevosto monsignor Giuseppe Marinoni. Novità di quest’edizione è stata la presenza del percorso del Motoclub in piazza dei Mercanti.

Tra famiglie e sportivi erano presenti anche l’assessore allo sport Mauro Lattuada, il presidente del consiglio comunale Francesco Licata, il consigliere Matteo Sabatti, Augusto Airoldi, Riccardo Giannoni e l’assessora Lucy Sasso.

