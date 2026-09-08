SARONNO – Una giornata in piazza per raccontare l’atletica, incontrare i cittadini e festeggiare i risultati ottenuti dagli atleti. Anche Osa Saronno ha partecipato domenica 6 settembre a “Sport al Centro”, la festa dedicata alle realtà sportive cittadine.

In piazza Libertà l’associazione ha allestito uno stand che per tutto il pomeriggio ha visto la presenza di istruttori, atleti e volontari. Un’occasione per presentare le attività e le proposte in vista della nuova stagione, ma anche per testimoniare la presenza della società nella comunità sportiva saronnese.

Durante la manifestazione è arrivato anche un riconoscimento per cinque atleti Osa che si sono distinti con i risultati ottenuti nelle rispettive discipline. Sono stati premiati Sophia Gissi per il lancio del martello, Felipe “Pipe” Bullani nei 100 metri, Jacopo Risi nei 3000 siepi, Giorgia Marcomin nei 60 ostacoli e Fabio Serafini, velocista Fisdir.

A consegnare i riconoscimenti sono stati la sindaca Ilaria Pagani e l’assessore allo Sport Mauro Lattuada. Per Osa un momento di soddisfazione che ha completato una giornata dedicata alla promozione dello sport e all’avvio della nuova stagione.

Nella fotogallery alcuni momenti della presenza di Osa a “Sport al Centro” e delle premiazioni in piazza Libertà.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09