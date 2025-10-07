SARONNO – Oltre duecento studenti hanno partecipato al Cinema Prealpi all’incontro “Oltre il successo – L’energia dello sport per la salute mentale”, promosso da Asst Valle Olona, Ats Insubria, Comune di Saronno e Ufficio scolastico territoriale di Varese. La direttrice Daniela Bianchi ha ricordato quanto l’attività fisica possa aiutare a “placare la mente”, invitando i giovani a cercare informazioni corrette anche sui social. Il direttore Salvatore Gioia ha parlato di prevenzione e benessere come stile di vita, mentre il sindaco Ilaria Pagani ha ribadito l’impegno dell’amministrazione nel garantire pari opportunità sportive a tutti.

Commovente la testimonianza della campionessa di nuoto Martina Rabbolini: “Aver trovato il coraggio di chiedere aiuto mi ha permesso di arrivare ai miei traguardi. Lo sport è una parte, ma non tutto”. Applausi anche per Marco Parolo, che ha raccontato la sua esperienza in Serie A: “Non è solo lusso, ma migliorarsi ogni giorno seguendo la propria passione”.

L’incontro si è concluso con la voce dei ragazzi e un messaggio condiviso: la salute mentale è la vera vittoria.

📸 Guarda tutte le foto nella fotogallery

