SPOTORNO – Nastro bianco e rosso, cartelli di “Area sottoposta a sequestro penale” e cancelli chiusi. A meno di ventiquattr’ore dalla tragedia costata la vita al quindicenne di Saronno, il luna park di Spotorno si presenta deserto e interamente interdetto all’accesso in attesa degli accertamenti disposti dalla Procura di Savona.

Le immagini mostrano l’ingresso dell’area transennato, i sigilli apposti dalla polizia locale e le attrazioni rimaste ferme dopo il drammatico incidente avvenuto nella serata di giovedì 16 luglio. Tra queste anche il “Calciometro”, il gioco conosciuto anche come punching ball o “tirapugni”, al centro delle verifiche degli investigatori.

Secondo la prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, il ragazzo avrebbe toccato la struttura dell’attrazione rimanendo folgorato da una scarica elettrica. Tra le ipotesi tecniche sulle quali si stanno concentrando le indagini vi è quella di un problema provocato dall’acqua infiltrata.

L’allarme è scattato poco prima delle 23. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione. I tentativi sono proseguiti a lungo prima del trasporto all’ospedale San Paolo di Savona, dove il quindicenne è deceduto nella mattinata di venerdì 17 luglio.

Il ragazzo si trovava in Liguria per una vacanza insieme a un amico e ai genitori dell’amico quando si è verificata la tragedia che ha profondamente colpito anche la comunità di Saronno.

Nel frattempo la Procura di Savona ha disposto il sequestro dell’intera area del luna park per consentire tutti gli accertamenti tecnici. In alcune ricostruzioni emerge anche il sequestro dell’attrazione coinvolta nell’incidente, che sarà sottoposta ad approfondite verifiche insieme agli impianti elettrici.

Le indagini dovranno chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare se vi siano stati guasti, anomalie o eventuali responsabilità nella gestione dell’impianto. Fino al termine degli accertamenti il luna park resterà chiuso.

(Per le foto si ringrazia Ivg)

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