SARONNO – Sono state oltre 400 le persone che hanno preso parte alla Stramatteotti, corsa non competitiva che ha animato la città in una giornata di sole e partecipazione diffusa.

Tra i presenti anche diverse autorità cittadine: il presidente del consiglio comunale Francesco Licata, la sindaca Ilaria Pagani, gli assessori Mauro Lattuada, Lucy Sasso e Cornelia Proserpio, oltre ai consiglieri Augusto Airoldi e Gianpietro Guaglianone. Il servizio d’ordine è stato garantito dagli alpini.

Ampia la presenza di famiglie e tanti bambini, protagonisti di un evento pensato per tutte le età. Tra i partecipanti segnalati anche Luca Chiodini, primo uomo al traguardo, e Laura Denti, prima donna. Per i più piccoli, primo posto per Diego Faro, mentre tra gli junior si è registrato un arrivo a pari merito per Rayan Chemki e Matteo Busnelli.

Curiosità anche per la categoria a quattro zampe, con Chanel primo cane al traguardo. Tra i partecipanti, la più longeva è stata Anna Nevola, classe 1935, mentre i più giovani sono stati Riccardo Recupero, Lisa Banfi e Ludovico Barba Algeri. Riconoscimento anche per il gruppo più numeroso, la scuola San Giovanni Bosco. Da segnalare infine il primo arrivato tra gli atleti paralimpici, Gianluca Borghi. Una giornata riuscita, favorita dal bel tempo, con tanti partecipanti soddisfatti e un clima positivo lungo tutto il percorso.

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