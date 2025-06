SARONNO – Oltre 250 persone hanno partecipato domenica 22 giugno alla StraMatteotti, la camminata non competitiva organizzata da Il Gabbiano Odv con il patrocinio del comune di Saronno. Una domenica all’insegna dello sport e della socialità che ha coinvolto famiglie, bambini, passeggini e anche diversi cani al guinzaglio, tutti insieme lungo i 4 chilometri del percorso nel quartiere Matteotti.

Presenti anche la sindaca Ilaria Pagani e i consiglieri comunali Francesco Licata, Mauro Rotondi e Augusto Airoldi, insieme all’ex assessore Francesca Pozzoli, a testimoniare la vicinanza dell’Amministrazione a iniziative che promuovono inclusione e partecipazione.

La mattinata è stata animata da esibizioni, balli, stand e momenti conviviali grazie alla presenza di food truck. Ottimo il lavoro dei volontari e dell’organizzazione, che ha garantito una giornata serena e ben riuscita.

Grande entusiasmo tra i partecipanti, piccoli e grandi, che hanno trasformato l’iniziativa in una vera festa di quartiere, da vivere a passo lento e con il sorriso.

