SARONNO – La tredicesima edizione della Strasaronno si chiude con un risultato che entra nella storia della manifestazione: sono stati 2.650 i partecipanti alla camminata organizzata dalla Fondazione CLS. Un’edizione da record, con un dato particolarmente significativo legato alle scuole del territorio: 1.365 iscritti, più di uno su due, provenivano infatti da un istituto della zona.

A guidare la graduatoria degli istituti è stata la Pizzigoni, con 343 partecipanti, seguita dal Collegio Castelli con 213, dalla Rodari con 178, dalle Orsoline con 161 e dal Leonardo Da Vinci con 146. Seguono Sant’Agnese con 113 iscritti, Aldo Moro con 101, Damiano Chiesa con 76, Legnani con 13, Ignoto Militi con 12 e Bascapè con 9.

Importante anche la partecipazione dei gruppi. Al primo posto si è piazzata Avis Saronno con 103 runner, con la sua rappresentante Sara Della Maddalena che ha conquistato anche il primo posto nella 5 chilometri. Secondo posto per Bianalisi, con 56 partecipanti, mentre al terzo si è classificato il Gap con 52 runner, realtà legata alla Strasaronno da una lunga collaborazione e che contribuisce alla manifestazione anche con esperienza e volontari.

Nonostante la Strasaronno sia una camminata aperta a tutti e una marcia non competitiva, non sono mancati risultati di rilievo nelle prove cronometrate. Nella 10 chilometri il primo a tagliare il traguardo è stato Andrea Donadello, con il tempo di 34’36”. Secondo Edoardo Toffanin in 38’54”, terzo Lorenzo Fraiese in 38’58”. Tra le donne ha vinto Mara Minato in 44’07”, davanti a Stefania Porrini, seconda in 44’12”, e Nicole Marioni, terza in 45’17”.

Buoni anche i tempi registrati nella 5 chilometri, vinta da Claudio De Marco e da Sara Della Maddalena.

La giornata è stata accompagnata anche da alcuni momenti particolarmente partecipati. Tra questi l’esibizione di Francesca Visentin, finalista di The Voice nel 2025, che dal palco ha intonato l’inno nazionale coinvolgendo runner, sindaco, organizzatori, volontari e rappresentanti delle istituzioni. La cantante saronnese è poi tornata sul palco durante la proclamazione dei vincitori, interpretando We are the champions dei Queen.

Particolarmente significativo anche il momento della partenza e dell’arrivo dei ragazzi della Cls. La Strasaronno è infatti organizzata dalla onlus che dal 1983 opera sul territorio saronnese e il ricavato della manifestazione è destinato a sostenere i progetti di Fondazione Cls e Cls Cooperativa Sociale, impegnate nel sostegno alle persone svantaggiate.

Il colpo d’occhio della manifestazione è stato quello delle magliette verdi fluorescenti con la scritta Strasaronno, che hanno attraversato la città e il Parco del Lura. Un’immagine che ha accompagnato una giornata costruita nei mesi precedenti grazie al lavoro di centinaia di volontari.

Un ringraziamento è andato alle realtà che hanno garantito supporto organizzativo o patrocinio: Gap Saronno, Running Saronno, Città di Saronno, Protezione Civile, Polizia Locale, associazione Carabinieri in congedo, Alpini, Cai, radioamatori e scout di Saronno.

Archiviata la XIII edizione, il lavoro per la prossima Strasaronno è già iniziato. Gli organizzatori stanno raccogliendo osservazioni, idee e suggerimenti per individuare gli aspetti da migliorare e progettare una nuova edizione ancora più partecipata.

(foto di Armando Iannone)

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