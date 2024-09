SARONNO – Un grandissimo successo di partecipazione con tanto di iscrizioni di overbooking: così sarà ricordata l’edizione 2024 della Strasaronno la corsa podistica organizzata dalla Cls per sostenere le attività della cooperativa. Oggi domenica 29 settembre famiglie, scuole, associazioni e tanti appassionati hanno colorato le strade di Saronno e il parco Lura partendo dal Villaggio Cls in via Don Volpi.

