SARONNO – Sole, sport e una grande partecipazione hanno oggi accompagnato la tredicesima edizione della Strasaronno, che anche quest’anno ha confermato il proprio successo richiamando 2650 partecipanti. La manifestazione, ormai diventata un appuntamento tradizionale di questo periodo dell’anno, è stata organizzata dalla Cls, Cooperativa lavoro e solidarietà, con quartier generale al Villaggio Sos di via Don Volpi.

Il programma è iniziato di prima mattina con il raduno dei partecipanti, seguito dagli esercizi di stretching e dal warm up a tempo di musica. Alle 9.45 è scattata la 10 chilometri cronometrata non competitiva, mentre alle 10 è partita la 5 chilometri della Family Run, aperta a tutti e a passo libero.

Nella prova sui 10 chilometri il più veloce è stato Andrea Donadello, che ha concluso in 34’36”, precedendo Edoardo Toffanin, secondo in 38’54”, e Lorenzo Fraiese, terzo in 38’58”. In campo femminile successo di Mara Minato in 44’07”, davanti a Stefania Porrini, 44’12”, e Nicole Marioni, 45’17”.

Per quanto riguarda la 5 chilometri, fra le donne il primo posto è andato a Sara Della Maddalena dell’Avis, mentre fra gli uomini si è imposto Claudio De Marco.

Grande partecipazione anche nella graduatoria riservata ai gruppi: Avis Saronno ha conquistato il primo posto, davanti a Bianalisi e Gap Gruppo amatori Saronno.

Numeri particolarmente significativi sono arrivati ancora una volta dalle scuole. Il gruppo più numeroso è stato quello della Pizzigoni di Saronno con 343 partecipanti, seguito dal Collegio arcivescovile Castelli con 213 e dalla Rodari di Saronno con 178. Una presenza massiccia che ha confermato il forte coinvolgimento degli istituti cittadini nella manifestazione.

La Strasaronno non ha richiamato soltanto podisti e studenti. Lungo il percorso e nella zona del Villaggio Sos erano presenti anche molti cittadini, arrivati per sostenere i partecipanti o semplicemente per trascorrere qualche ora in compagnia. A completare la giornata sono stati lo stand gastronomico, la musica e diversi momenti di intrattenimento, trasformando ancora una volta la corsa in una vera festa cittadina dello sport.

(foto: alcuni momenti della manifestazione)