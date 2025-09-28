SARONNO – La Strasaronno ha conquistato la città trasformandola in una grande festa di sport e comunità. Una splendida giornata di sole ha accolto i 2.500 partecipanti che domenica mattina si sono ritrovati davanti alla sede della Cls per la partenza. Due i percorsi: i 700 atleti che hanno affrontato la competitiva di 10 chilometri e i 1.800 che hanno scelto la non competitiva di 5 chilometri, ideale per famiglie e gruppi di amici.

L’emozione e l’entusiasmo della partenza di questa gallery di foto

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09