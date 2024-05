SARONNO – Il servizio è firmato da Max Laudadio ed ha raccontato il degrado e i problemi di microcriminalità di Saronno.

A dare il via al servizio un tentativo di furto subito da un collaboratore della trasmissione televisiva proprio in stazione a Saronno. Un episodio avvenuto a pochi giorni da un precedente tentativo di furto sempre ai danni della stessa persona.

Il servizio è stato annunciato dal tg satirico di Canale 5 come un reportage di “Max Laudadio è a Saronno, zona delle due stazioni, terra di spaccio e borseggi ai danni dei pendolari. Oltre che di furti e danneggiamenti nei confronti dei commercianti esasperati. La situazione è diventata insostenibile”.

Inviato e troupe sono stati in diversi punti della città da piazzetta Portici alla stazione riprendendo proposte per l’acquisto di droga e anche per merce rubata. Spazio anche alle testimonianze sulla presenza di pusher. Tanti anche i commercianti che hanno raccontato i furti di cui sono stati vittime ed anche i pendolari intervistati.

Ma non solo la troupe firma anche un tentativo di furto sulle scale mobili e alcuni pusher in piazza De Gasperi.

“Con le immagini del servizio volevamo andare a parlare con il sindaco di Saronno – conclude Max Laudadio – però per la par condicio non l’abbiamo potuto fare e abbiamo deciso di metterle su una chiavetta e consegnarle al prefetto di Varese con la speranza che questa situazione si posso affrontata in maniera definitiva”.

Laudadio racconta l’intenzione di tornare a Saronno e Gerry Scotti chiudendo il servizio chiosa: “Le immagini parlano chiaro, bisogna intervenire”

QUI IL SITO DI STRISCIA IN CUI RIVEDERE IL SERVIZIO

