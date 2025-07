ORIGGIO – Nuovo blitz dell’associazione 100% animalisti: striscioni per la liberazione dell’orso Papillon alla ex Novartis di Origgio e sulla Pedemonatana, allo svincolo Milano/Como. Oggi, mercoledì 30 luglio, i militanti animalisti hanno affisso striscioni in alcune zone del nord Italia, sopratutto stazioni ferroviarie, che invocano la liberazione di Papillon e la data del presidio autorizzato che si terrà il prossimo 3 agosto, a Trento.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09