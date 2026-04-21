SARONNO – Sabato 18 aprile si è svolta una marcia ecologica organizzata dal plesso scolastico Leonardo da Vinci, che ha coinvolto numerose famiglie, bambini e ragazzi uniti da un obiettivo comune: prendersi cura del proprio territorio.

Approfittando di una giornata di sole, i partecipanti hanno seguito un percorso guidato attraverso alcune vie cittadine fino al Parco Lura, trasformando una semplice passeggiata in un gesto concreto di cittadinanza attiva. Muniti di guanti, pinze e sacchi, i giovani protagonisti si sono impegnati nella raccolta dei rifiuti, dimostrando senso civico e attenzione per l’ambiente.

L’iniziativa ha rappresentato non solo un intervento a favore del decoro urbano, ma anche un importante momento educativo, volto a sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto della natura e all’adozione di comportamenti sostenibili nella vita quotidiana.

La marcia è stata resa possibile grazie all’impegno delle associazioni genitori degli istituti Damiano Chiesa, Pizzigoni e Leonardo da Vinci, insieme al presidente del consiglio d’istituto, che hanno promosso e coordinato l’iniziativa con grande dedizione.

Fondamentale è stato il supporto dell’Associazione carabinieri, che ha garantito la sicurezza lungo il percorso, e del Parco Lura, che ha fornito materiali e assistenza durante le attività all’interno del parco. Un sentito ringraziamento va inoltre al Comune di Saronno per il patrocinio ed al dirigente scolastico, Gabriele Musarò, per aver sostenuto e incoraggiato questa importante iniziativa.

Soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori e dagli insegnanti, che hanno sottolineato l’impegno e la partecipazione attiva di tutti i presenti. La marcia ecologica si conferma così un esempio virtuoso di collaborazione tra scuola, famiglie e comunità locale, capace di lasciare un segno positivo sul territorio. Eventi come questo dimostrano che anche azioni semplici, se condivise, possono contribuire concretamente a costruire una maggiore consapevolezza ambientale.

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