SARONNO – È disponibile su Amazon Prime “Vi possiamo salvare 2 – Kill the system”, il nuovo film scritto, diretto e interpretato da Ivan Brusa, originario di Lomazzo. Gran parte delle riprese è stata realizzata a Saronno, e chi conosce la città potrà riconoscere diversi scorci e luoghi familiari negli esterni del film.

Nel cast figura anche Daniele Giulietti, saronnese d’adozione e volto noto in città per la sua precedente carriera da calciatore e bomber del Fbc Saronno. Alla realizzazione del progetto hanno collaborato e contribuito diverse realtà locali, tra cui il ristorante e pizzeria La Perla, Snob Lab Studio, Immobiliare Platinum, Equipe Giuliani e il Pachamama Bar.

Ambientato nel 2032, il film racconta la storia di Julian e Arianna, fuggiti da una struttura di recupero chiamata Brainwash, impegnati a ribellarsi contro una dittatura che si nasconde dietro l’apparenza di una democrazia.

27102025