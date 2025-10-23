SARONNO – Ottanta scatti per raccontare il fascino controverso di decenni di degrado urbano. È il reportage fotografico che la pagina Facebook I luoghi dell’abbandono ha dedicato all’ex macello comunale di via Gorizia, area dismessa alle porte della città, oggi simbolo di un passato industriale dimenticato e di una trasformazione ancora in attesa di compiersi.

Le immagini, frutto di un attento sopralluogo, mostrano con uno sguardo curioso e a volte spietato ciò che resta tra muri scrostati e pavimenti crepati: graffiti colorati, a tratti provocatori e creativi, macerie e spazi invasi dalla vegetazione che lentamente si riappropria del luogo. Tra le fotografie compaiono anche oggetti e strutture del vecchio macello, dalla bilancia alle pedane di carico, testimonianze silenziose di un uso ormai lontano e del passare del tempo.

Il progetto nasce con l’intento di documentare luoghi dimenticati, raccontandone l’anima attraverso la fotografia.

L’area dell’ex macello, negli ultimi anni, è stata teatro di diverse occupazioni temporanee con iniziative musicali e culturali promosse dal centro sociale Telos e dal collettivo Adespota, che avevano trasformato per brevi periodi gli spazi abbandonati in luoghi di aggregazione.

Sulla pagina I luoghi dell’abbandono è disponibile, da ieri, un ricco reportage, che invita a guardare con occhi diversi un angolo dimenticato di Saronno, dove la natura, i colori dei graffiti e le tracce del tempo si fondono in un racconto di suggestione e memoria.

Ecco una selezione delle immagini. Per vederle tutte è possibile visitare la pagina Facebook

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09