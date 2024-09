SARONNO – Grande successo per il sesto trofeo Cra-Fnm di scacchi, organizzato dall’associazione Scacchi Saronno e con il patrocinio del comune di Saronno. Domenica 1 settembre, spazio il “Chiostro Saronno” ha visto sfidarsi 51 sfidanti senior e 10 junior.

Il sessantacinquenne Carlo Barlocco di Legnano ha vinto il torneo, seguito al secondo posto dal ventiduenne di Arese Giorgio Ferloni e al terzo posto Andrea Ambrosini, 24 anni da Varese. Premiata anche Alessandra Orsenigo, come migliore donna in gara. Carlo Ghezzi, settantatreenne da Villa Guardia si è aggiudicato il premio Over 70, mentre il giovane talento juniores Simone Bellarosa, 9 anni, di Saronno, si è aggiudicato il primo posto juniores.