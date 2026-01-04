LOMAZZO – Un cielo limpido e una luce insolita hanno fatto da cornice alla superluna del Lupo, protagonista delle immagini realizzate dal nostro lettore Ezio Cairoli e raccolte nella fotogallery. Dalla serata di venerdì 2 e per tutta la notte successiva, il satellite è apparso più grande e brillante del normale, offrendo uno spettacolo ben visibile anche dal territorio comasco.

Quella osservata è stata la luna piena di gennaio, tradizionalmente chiamata “Luna del Lupo”, coincisa con il perigeo, il punto di minima distanza tra Luna e Terra. Il plenilunio si è verificato nella tarda mattinata di sabato 3 gennaio, ma l’effetto più suggestivo si è apprezzato al calare del buio, quando il disco lunare ha illuminato intensamente tetti e campagne.

Dalle immagini scattate a Lomazzo emerge una luna particolarmente luminosa, capace di imporsi nel cielo notturno anche in presenza di luci urbane. Un avvio d’anno affidato alla bellezza dell’astronomia e allo sguardo attento di chi ha saputo coglierla.

