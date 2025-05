SARONNO – Nel pomeriggio di lunedì i rilievi ambientali di Arpa Lombardia nel torrente Lura, a seguito della segnalazione di uno sversamento. I tecnici hanno effettuato i prelievi in diversi punti del corso d’acqua, con l’obiettivo di analizzare la qualità dell’acqua e individuare eventuali fonti di inquinamento.

Accanto ad Arpa Lombardia, non sono mancati i gilet gialli della protezione civile e i volontari di Enpa. Insiame si sono occupati del controllo della fauna e della verifica dello stato delle sponde, attività importanti per valutare gli effetti dello sversamento sull’ambiente naturale.

A seguire il loro lavoro il fotografo saronnese Armando Iannone, che ha documentato tutto con la sua macchina fotografica.

(foto di Armando Iannone)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09