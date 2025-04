SARONNO – Un torrente Lura irriconoscibile, con sull’acqua una scia nera e densa: è questo lo scenario documentato nelle immagini dello sversamento di sostanza oleosa avvenuto stamattina tra Saronno e Rovello Porro, nei pressi del ponte di Rovello.

Tra gli scatti, il salvataggio di un’anatra completamente ricoperta d’olio nero, soccorsa grazie all’intraprendenza di Fabrizio, titolare della Casa delle Uova, che non ha esitato a entrare nel fiume per salvarla.

Le immagini mostrano anche i residui oleosi rimasti su sassi, pietre e sulle rive del torrente, testimonianza di un danno ambientale importante, le cui cause sono ancora da chiarire.

