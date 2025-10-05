LAZZATE – Una mattinata all’insegna della solidarietà, del movimento e del colore: oggi, domenica 5 ottobre, il centro di Lazzate si è tinto di rosa per la sesta edizione della “10 Mila Passi in Rosa”, la camminata non competitiva promossa dal Comune di Lazzate insieme all’Associazione Commercio e Artigianato e a numerosi sponsor locali.

L’evento, sostenuto anche dalla Fondazione Maria Letizia Verga, ha visto la partecipazione di centinaia di persone, tra famiglie, giovani e sportivi, tutti uniti da un obiettivo comune: contribuire alla ricerca e al sostegno dei bambini affetti da leucemia. «Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato e reso possibile questa bellissima iniziativa», ha scritto sui social il sindaco Andrea Monti, che ha salutato con orgoglio la grande partecipazione dei cittadini e delle associazioni.

La camminata, partita alle 10 da piazza don Antonio Galli, ha proposto un percorso dolce e piacevole, con tappe gastronomiche in cui i partecipanti hanno potuto degustare prodotti locali. All’arrivo, sotto il tendone, tutti sono stati accolti con una risottata e un dolce finale in clima di festa e condivisione.

I primi 500 iscritti hanno ricevuto in omaggio la maglietta ufficiale dell’evento, simbolo di un’iniziativa che ormai è diventata una tradizione per il paese, capace di unire sport, comunità e solidarietà in un’unica giornata.

