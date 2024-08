SARONNO – Pareti colorate, grandi vetrate e tanti arredi a misura di bimbo a partire dai fermaporta a forma di animaletto: così oggi sabato 31 agosto il rinnovato asilo nido Marcello Candia si è presentato a bimbi e genitori che hanno partecipato all’inaugurazione. (qui la diretta)

E’ stata una cerimonia rapida e snella sia per il gran caldo (dentro e fuori la struttura) sia per dare il tempo alle famiglie di curiosare in tutti gli spazi dai bagni, alle aule didattiche, dai porticati con nuova pavimentazione ed arredi alle aule (senza dimenticare la sala per l’attività fisica e quella della nanna).

La cerimonia è partita con il taglio del nastro seguita dalla benedizione di don Emilio Giavini: “Porto anche i saluti del prevosto monsignor Giuseppe Marinoni che non ha potuto essere presente” ha esordito.

Quindi i discorsi ufficiali a partire da quello dell’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli che ha illustrato brevemente l’intervento di riqualificazione: “Abbiamo rinnovato gli spazi ma anche l’aspetto energetico: c’è l’impianto fotovoltaico ma anche il riscaldamento a pavimento. Abbiamo cambiato i serramenti realizzando grandi finestre per rendere tutti gli spazi luminosi”. L’esponente della Giunta ha posto l’accento sugli spazi didattici “con un nuovo pavimento in gomma ideale per i più piccoli, 4 aule didattiche (tra cui quella per i più piccoli davvero su misura per le loro esigenze) a cui si aggiungono la sala travasi, pittura, la zona riposo e i nuovi bagni”.

“Abbiamo lavorato – ha concluso – anche sull’esterno eliminando tutte le barriere architettoniche e con una riqualificazione degli spazi di patio e portici a L. Abbiamo rinnovato con pavimenti anti trauma, arredandoli in modo che ci possa essere anche qui attività didattica che si arricchisce di una nuova opportunità di tenere i piccoli all’aperto oltre allo spazio verde”.

Qui l’assessore all’Istruzione Gabriele Musarò ha ripercorso le soluzioni, a partire dal nido tampone alla scuola Giovanni Bosco al Matteotti, che hanno permesso di portare avanti i lavori: “Grazie a chi ha lavorato in questi anni per consentire di portare avanti questi interventi garantendo un posto a tutti i bimbi”. E ha concluso: “Una scuola materna con spazi studiati per la didattica di qualità permettono di fare crescere dei cittadini consapevoli”.

Rapidissimo l’intervento del presidente dell’istituzione Zerbi Giuseppe D’Elia: “Sono qui per prendere in consegna quello che é il nuovo gioiello della Zerbi. Ringrazio il comune e concludo qui anche per l’alta temperatura qui in ingresso”.

A chiudere gli interventi il sindaco Augusto Airoldi che ha iniziato con un ricordo a Umberto Castagna direttore della Zerbi recentemente scomparso a cui è stata dedicata una targa all’ingresso della struttura. L’intervento è proseguito ricordando l’intervento in corso per la realizzazione della nuova scuola Rodari e rimarcando l’impegno dell’Amministrazione per le strutture didattiche e a sostegno dei servizi educativi. Dopo i ringraziamenti a tutti coloro “che hanno lavorato permettendo di ultimare il cantiere rispettando i tempi” ha concluso: “Siamo in un momento difficile ma mettere a disposizione della città cose belle é un modo per renderle merito”.

Quindi i sopralluoghi all’interno della struttura per permettere ai genitori di vedere i diversi spazi e tutte le novità prima di un brindisi nel giardino davanti all’ingresso.

