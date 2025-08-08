SARONNO – Tre giorni di adrenalina, sviluppo e conferme: si è chiusa con grande entusiasmo la sessione di test che ha visto Matthias Sultana di Malta di 10 anni e Cecilia Scottini di Saronno di 14 anni in pista con la nuovissima Gct R300. La moto, destinata a diventare protagonista del Trofeo Team Pileri Moto4 2026, ha superato le aspettative, offrendo prestazioni convincenti e un’affidabilità già da top di categoria.

I due piloti, impegnati in intensi turni di prova, hanno potuto spingere la R300 al limite senza alcun intoppo tecnico, raccogliendo dati fondamentali e – soprattutto – sensazioni più che positive. “Una moto pronta, reattiva e sorprendentemente stabile,” è il commento a caldo nel paddock.

La Gct R300 nasce per essere la nuova forza dei giovani talenti, e questo primo confronto reale con l’asfalto ne certifica l’alto potenziale. Con la mente già proiettata al 2026, il messaggio è chiaro: la R300 è pronta a fare la differenza. Un banco di prova superato a pieni voti, che accende i riflettori su un progetto ambizioso e già molto concreto.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09