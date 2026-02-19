SARONNO – Le telecamere nazionali tornano ad accendersi sulla vicenda dell’uomo arrestato dopo mesi di minacce e aggressioni nei confronti di una residente della zona Cascina Colombara. Nella mattinata di giovedì 19 febbraio, Paolo Bocedi e Alessandra Zampa sono intervenuti in collegamento con la trasmissione Mattino 5, affrontando il caso e aprendo un confronto sui temi della sicurezza e della gestione delle situazioni di fragilità.

Durante il collegamento, l’inviato della trasmissione ha ricostruito il clima di paura vissuto dalla residente, sottolineando la gravità delle conseguenze subite. “I danni sono stati morali, psichici e fisici. Questa persona ha spaventato profondamente Alessandra e ha reso la sua vita un incubo” ha spiegato, ricordando anche i danni materiali, tra cui quasi cinquemila euro per l’automobile danneggiata.

Malgrado l’arresto di ieri la donna conferma di avere ancora paura: “Quando tornerà se la prenderà con me, ho ancora paura che mi uccida come ha detto”. Accanto a lei Paolo Bocedi che ha rimarcato come la donna sia ancora scossa e provata per l’accaduto”.

Il caso di Saronno, dunque, già al centro del dibattito locale nelle ultime settimane, continua quindi ad avere risonanza nazionale, inserendosi in un confronto più ampio tra sicurezza urbana, politiche di accoglienza e strumenti a disposizione delle istituzioni per prevenire situazioni di rischio.

