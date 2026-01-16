SARONNO – Una serata dedicata allo sport come esperienza umana e culturale ha accompagnato verso la conclusione i festeggiamenti per i 40 anni del Tennis Club Ceriano Saronno. Giovedì 15 gennaio, al teatro Giuditta Pasta di Saronno, si è svolto l’incontro Tennis, che stupenda lezione di vita e di storia, appuntamento inserito nella rassegna Aspettando la fiamma, legata agli eventi cittadini di avvicinamento al passaggio della fiamma olimpica.

L’iniziativa ha richiamato un pubblico numeroso e attento. La serata si è aperta con i saluti del Tennis Club Ceriano Saronno, che ha voluto ricordare il significato di un anniversario importante, sottolineando il percorso sportivo e sociale costruito in quarant’anni di attività sul territorio. Il cuore dell’evento è stato il talk-show, costruito come un racconto a più voci dedicato ai grandi protagonisti della storia del tennis. Attraverso aneddoti, ricordi personali e riflessioni, sono stati ripercorsi momenti e figure che hanno segnato il tennis mondiale, mettendo in evidenza non solo i risultati sportivi ma anche i valori, le difficoltà e le trasformazioni di questo sport nel tempo.

Sul palco si sono alternati Vincenzo Martucci, giornalista e per 34 anni prima firma de La Gazzetta dello Sport, Raffaella Reggi, ex numero 13 del ranking mondiale Wta e oggi commentatrice televisiva, Massimo Sartori, direttore tecnico di Horizon Tennis, e Nevio Devidè, manager sportivo coinvolto nell’organizzazione delle Olimpiadi Milano-Cortina. I loro interventi hanno dato vita a un dialogo vivace ma misurato, capace di unire memoria storica ed esperienza diretta del circuito professionistico.

(foto di Edio Bison)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09