SARONNO – Terza tappa: domenica 25 maggio si è svolta la terza tappa della sesta edizione della pedalata Challans-Saronno. Un gruppo di ciclisti appassionati – uomini e donne uniti dall’amore per le due ruote – ha continuato l’entusiasmante viaggio che, attraverso dieci tappe e oltre mille chilometri, li porterà fino a Saronno.

La terza tratta, Chauvigny – Issoudun, lunga 139 chilometri, è stata portata a termine con successo. Vista la lunghezza della tappa, la partenza è avvenuta alle 7,30, fiduciosi nelle previsioni che segnalavano solo possibili piovaschi. Fortunatamente, solo qualche goccia verso mezzogiorno ha bagnato il gruppo, mentre le temperature fresche – 13,5 gradi – e il forte vento hanno reso particolarmente impegnativi i primi chilometri.

Il paesaggio dominante è stato quello della campagna francese, con estesi campi di colza che hanno accompagnato i pedalatori per gran parte del percorso. Molti chilometri si sono snodati su ciclabili ricavate da vecchi tracciati ferroviari dismessi, trasformati in ottime piste per il turismo in bici. Non è mancato un passaggio lungo diversi tratti del percorso ciclabile di Chauvigny, aggiungendo un tocco di fascino a questa tappa. L’arrivo a Issoudun è avvenuto poco prima che un violento temporale si abbattesse sulla zona.

PERCHÉ QUESTO EVENTO

La Challans-Saronno non è soltanto una sfida sportiva: è soprattutto il simbolo di un’amicizia duratura e di una collaborazione solida tra due comunità gemellate. Grazie all’impegno di figure come Mosè Banfi, vero cuore pulsante di questa avventura, e al sostegno delle amministrazioni locali, l’evento è cresciuto edizione dopo edizione, diventando un’occasione unica di incontro, scambio culturale e condivisione.

ilSaronno seguirà ogni giorno le tappe, le storie e le emozioni di questa straordinaria esperienza: continuate a seguirci per vivere insieme questo viaggio che unisce sport, amicizia ed Europa. [QUI TUTTE LE TAPPE]

