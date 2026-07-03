TURATE – Sabato 27 giugno si è svolta con grande partecipazione la prima edizione di “The Last Dance”, il ballo di fine anno dedicato agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Turate. È stata una serata all’insegna dell’amicizia, della condivisione e dell’emozione: musica, fotografie, sorrisi e tanta allegria hanno accompagnato gli ultimi momenti trascorsi insieme prima del passaggio alle scuole superiori, regalando a quasi cento ragazzi un ricordo destinato a rimanere nel tempo.

Per gli studenti delle classi terze, “The Last Dance” ha rappresentato molto più di un semplice ballo di fine anno: è stato il coronamento di un progetto costruito con impegno, entusiasmo e spirito di collaborazione. Per la prima volta, la scuola ha ospitato un evento pensato per celebrare la conclusione del percorso nella scuola secondaria di primo grado e l’inizio di una nuova avventura.

L’idea, nata da una mamma, è stata accolta con entusiasmo dai rappresentanti delle classi terze, che hanno deciso di trasformarla in un’iniziativa concreta e condivisa. I preparativi sono iniziati già nel mese di ottobre e, nel corso dell’anno scolastico, gli studenti hanno curato ogni fase dell’organizzazione con grande senso di responsabilità. Fondamentale è stato il sostegno della dirigente scolastica, Angela Lombardo, che ha creduto fin da subito nel progetto, accompagnando i rappresentanti nel percorso organizzativo e permettendo a quella che inizialmente sembrava un’idea ambiziosa di diventare realtà.

Uno degli aspetti più significativi dell’iniziativa è stato il lavoro svolto dai ragazzi nell’ambito dell’Educazione civica. Sono stati infatti gli stessi studenti a elaborare un vero e proprio regolamento dell’evento, definendo modalità di partecipazione, norme di comportamento e misure di sicurezza. Un’esperienza concreta di cittadinanza attiva che ha permesso loro di sperimentare responsabilità, confronto e collaborazione.

Attraverso una lettera ufficiale, i rappresentanti hanno inoltre invitato tutti gli insegnanti che li hanno accompagnati durante il triennio, come segno di riconoscenza per il percorso vissuto insieme. La numerosa presenza dei docenti ha reso la serata ancora più significativa, testimoniando il forte legame costruito con gli studenti e la condivisione di un momento così importante della loro crescita.

La serata si è aperta con il saluto del sindaco Roberta Clerici, che ha rivolto ai ragazzi un messaggio di augurio e incoraggiamento per il nuovo percorso che li attende, sottolineando il valore educativo e simbolico di questa occasione. A lei va un sentito ringraziamento per aver scelto di condividere con gli studenti l’inizio di questa serata speciale.

A rendere ancora più coinvolgente l’evento è stata la presenza della special guest My One, che con la sua musica ha saputo creare un’atmosfera di festa e partecipazione, contribuendo a rendere indimenticabile questa prima edizione.

La riuscita dell’iniziativa dimostra come la collaborazione tra studenti, famiglie, scuola e istituzioni possa dare vita a progetti di grande valore educativo e umano. L’auspicio è che “The Last Dance” possa diventare un appuntamento fisso, capace di accompagnare anche le future classi terze nel saluto conclusivo al loro percorso scolastico, lasciando ogni anno un ricordo speciale da custodire.

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