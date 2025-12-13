SARONNO – “Ho scelto chi portare in finale in base all’esibizione di questa serata e ho scelto la mia prima finalista per tutto il mondo che ha dentro”. Con queste parole Loredana Bertè ha aperto le porte della finale di The Voice Senior alla saronnese Francesca Visentin, al termine della puntata andata in onda ieri sera, venerdì 13 dicembre, su Rai 1.

Sessant’anni, originaria di Saronno, Francesca Visentin lavora come cantante, vocal coach e insegnante di inglese. Il suo percorso nel talent è iniziato con una Blind Audition che non è passata inosservata: la sua interpretazione intensa di “Per Elisa” ha convinto i coach e l’ha portata a scegliere il team di Loredana Bertè.

Nel Knock Out, Francesca Visentin si è esibita tra i primi tre cantanti della squadra della rocker italiana. Il brano assegnato è stato “What’s Up” dei 4 Non Blondes, una canzone legata a un momento particolare della sua vita, come raccontato dalla stessa artista prima di salire sul palco. Un’esibizione potente, accolta dal commento a caldo di Loredana Bertè: “Una bomba”.

Subito dopo la performance è arrivata la scelta decisiva. Loredana Bertè ha indicato Francesca Visentin come prima finalista del suo team: “Il primo talent che porto in finale in base all’esibizione di stasera ha un mondo dentro ed è Francesca”.

Un grande sorriso ha chiuso la serata della cantante saronnese, che tornerà sul palco venerdì 19 dicembre per la finale di The Voice Senior, in diretta su Rai 1 con Antonella Clerici e tutti i protagonisti del programma.

